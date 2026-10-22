மணலியில் ‘டெங்கு’ காய்ச்சல் அதிகரிப்பு கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
மணலியில் ‘டெங்கு’ காய்ச்சல் அதிகரிப்பு கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : அக் 16, 2026 06:04 PM
மணலி: ‘போதிய பணியாளர்கள் இல்லாத காரணங்களால் கொசு ஒழிப்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சமீபமாக மணலியில் ‘டெங்கு’ காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்துள்ளது’ என, மணலி மண்டல கூட்டத்தில், கவுன்சிலர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
மணலி மண்டல குழு கூட்டம், நேற்று காலை, தி.மு.க., மண்டல குழு தலைவர் ஆறுமுகம் தலைமையில் நடந்தது. இதில், மண்டல உதவி கமிஷனர் அரவிந்தன், செயற்பொறியாளர் தேவேந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர். கூட்டத்தில், 85 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தீர்த்தி, 22வது வார்டு காங்., கவுன்சிலர்:
குடிநீர் வினியோகத்தில் பிரச்னை இருக்கிறது. மூன்று மாதமாக, தனியார் ‘ராம்கி’ நிறுவனம், குப்பை சேகரிப்பில் சுணக்கம் காட்டி வருகிறது. தெருவில் குப்பை கூளமாக காட்சியளிக்கிறது. டெங்கு காய்ச்சல் பரவி வருகிறது. மின் வார்டில் உள்ள குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும்.
ராஜேஷ் சேகர், 21 வது வார்டு த.வெ.க., கவுன்சிலர்:
ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில், செவிலியர்கள் பற்றாக்குறை உள்ளது. பல இடங்களில் காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகம் உள்ளது. மழைக்காலம் என்பதால், பழுதடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றியமைக்க வேண்டும்.
ஸ்ரீதரன், 18வது வார்டு அ.தி.மு.க., கவுன்சிலர்:
ஆறு மாதமாக, வேகத்தடை அமைக்க கோரி வருகிறேன். விபத்து அச்சம் நிலவி வருகிறது. இதை கூட செய்ய முடியவில்லை என்றால், மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்து என்ன பயன். வார்டில், டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளது. கவுன்சிலர் நிதி ஒதுக்கப்பட்டதா என்பது குறித்து, விளக்கம் தர வேண்டும்.
தொடர்ந்து மண்டல குழு தலைவர் ஆறுமுகம் பேசியதாவது:
‘டெங்கு’ காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ள நிலையில், கொசு மருந்து அடிக்க ஆள் பற்றாக்குறை உள்ளது. பழுதடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றி தர கோரி, பல மாதங்களாக கவுன்சிலர்கள் கோரி வருகின்றனர். அதிகாரிகள் வேலை செய்ய ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். ஆனால், நிதி பற்றாக்குறை நிலவுகிறது. பருவமழைக்கு, மின்சாரம் உட்பட மற்ற துறைகளை பற்றி தான் பயமாக உள்ளது. போன் எடுத்து ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். எங்களுக்கு மக்கள் நலனே முக்கியம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.