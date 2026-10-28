60 நாட்களுக்குள் அறிக்கை கேட்டது கோர்ட் விசாரணை அதிகாரியை நியமிக்கவே 50 நாள்: நடிகர் இறப்பு வழக்கில் சாட்டையை சுழற்றிய நீதிபதி
60 நாட்களுக்குள் அறிக்கை கேட்டது கோர்ட் விசாரணை அதிகாரியை நியமிக்கவே 50 நாள்: நடிகர் இறப்பு வழக்கில் சாட்டையை சுழற்றிய நீதிபதி
UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
சென்னை: கார் மோதி துணை நடிகர் சரண்ராஜ் உயிரிழந்த வழக்கில் 60 நாட்களில் விசாரணை அறிக்கை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்ட நிலையில், 50 நாட்கள் கடந்த பின்னரே விசாரணை அதிகாரியை நியமித்துள்ளதற்கு டி.ஜி.பி.,யிடம் காரணம் கேட்டு, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை, மதுரவாயல் தனலட்சுமி நகரைச் சேர்ந்தவர் சரண்ராஜ், 29; துணை நடிகர். கடந்த 2023, ஜூன் 7ல், விருகம்பாக்கத்தில் கார் மோதியதில் பலியானார்.
இந்த வழக்கில் விசாரணை முறையாக நடக்கவில்லை என, சரண்ராஜ் தாய் மாரியம்மாள், சென்னை 16வது கூடுதல் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் மறுவிசாரணை கோரி மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சஞ்சய்பாபா, வழக்கை முறையாக விசாரிக்காத கிண்டி போக்குவரத்து புலனாய்வு அதிகாரி இன்ஸ்., அகிலாவை, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு புலனாய்வு பணியில் இருந்து விலக்கு அளித்து, ஆக., 28ல் உத்தரவிட்டார்.
மேலும், வேறொரு அதிகாரி மறு விசாரணை செய்து, 60 நாட்களுக்குள் துணை இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி கூறியிருந்தார். நீதிமன்றம் அளித்த இரண்டு மாத அவகாசம் முடிவடைந்து, நேற்று வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, அரசு தரப்பு கூடுதல் வழக்கறிஞர் ஆதில் ஆஜராகி, ‘‘இவ்வழக்கை விசாரிக்கும் பரங்கிமலை இன்ஸ்பெக்டர் மோகன்ராஜ், கடந்த 21ம் தேதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வேண்டும்,’’ என்றார்.
இதை கேட்ட நீதிபதி, ‘‘இவ்வழக்கில் 60 நாட்களுக்குள் துணை இறுதி அறிக்கை சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால், உத்தரவு பிறப்பித்து 50 நாட்களுக்கு பின் தான், விசாரணை அதிகாரியே நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
‘‘விசாரணை அதிகாரி நியமனத்தில் ஏற்பட்ட தாமதம் குறித்தும், துணை இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய எடுத்த நடவடிக்கை குறித்தும், டி.ஜி.பி., அலுவலகம் அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்,’’ என உத்தரவிட்டு, வழக்கை நவ., 13ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.