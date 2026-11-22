கொரட்டூரில் குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதியில் விநாயகர் சிலையை அகற்ற கோரிய வழக்கு கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு நோட்டீஸ்
கொரட்டூரில் குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதியில் விநாயகர் சிலையை அகற்ற கோரிய வழக்கு கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு நோட்டீஸ்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
சென்னை: கொரட்டூர் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தில், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலையை அகற்ற உத்தரவிட கோரிய மனுவுக்கு, சென்னை கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர் ஆகியோர் பதிலளிக்க, உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கொரட்டூரைச் சேர்ந்த டி.சதீஷ்குமார் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனு:
கொரட்டூர் வாட்டர் கேனல் சாலையில்,' அலையன்ஸ் ஆர்க்கிட் ஸ்பிரிங்ஸ்' குடியிருப்பில் வசிக்கிறேன். இங்கு 2,300க்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் உள்ளன.
குடியிருப்பின் பிரதான வாயிலில், சென்னை குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலையை அகற்ற, வாரியம் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
இதை எதிர்த்து குடியிருப்போர் சங்கம் தொடர்ந்த வழக்கில், விநாயகர் சிலையை அகற்ற, அக்., 29ம் தேதி உயர் நீதிமன்ற உத்தரவிட்டது. அதன்படி சிலை அகற்றப்பட்டது.
ஆனால், அக்., 30ம் தேதி அகற்றப்பட்ட சிலை, இரவோடு இரவாக குடியிருப்பினுள் குழந்தைகள் விளையாடும் பகுதியில், எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இன்றி வைக்கப்பட்டது.
சிலை வைத்த இடம், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட, திறந்தவெளி உடற் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டது. அந்த இடத்தில், மத வழிபாட்டுக்கு அனுமதியில்லை. குழந்தைகள் விளையாடும் இடத்தில் நிரந்தர கோவில் கட்டுமானம் மேற்கொள்வதால், சட்ட ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
இதுகுறித்து கலெக்டர், சி.எம்.டி.ஏ., மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை. எனவே, அனுமதியின்றி அமைக்கப்பட்ட விநாயகர் சிலை மற்றும் சிமென்ட் மேடையை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும். கட்டுமான பணிகள், வழிபாட்டு கூட்டங்கள் நடத்தவும் தடை விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
விசாரித்த நீதிபதி என்.செந்தில்குமார், மனுவுக்கு சென்னை கலெக்டர், மாநகராட்சி கமிஷனர், சி.எம்.டி.ஏ., அதிகாரிகள் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை இரண்டு வாரத்துக்கு தள்ளி வைத்தார்.