மருத்துவமனை அலட்சியத்தால் நோயாளி பலி: ரூ.5.10 லட்சம் இழப்பீடு தர கோர்ட் உத்தரவு
மருத்துவமனை அலட்சியத்தால் நோயாளி பலி: ரூ.5.10 லட்சம் இழப்பீடு தர கோர்ட் உத்தரவு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:44 PM
சென்னை: தகுதியான மருத்துவரை நியமித்து சிகிச்சை அளிக்க தவறியதால், நோயாளி இறப்புக்கு காரணமான மருத்துவமனை, 5.10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க, நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கொடுங்கையூர், எம்.ஆர். நகரைச் சேர்ந்தவர் ரவி. இவர், 2023 செப்., மாதம் காய்ச்சலுக்காக, கொடுங்கையூரில் உள்ள ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர் மருத்துவமனைக்கு சென்றார்.
அங்கு அவரது ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை அளவை பரிசோதித்த ஊழியர், உடல்நிலை மோசமாக இருப்பதாகக் கூறி, அரசு மருத்துவமனைக்குச் செல்ல அறிவுறுத்தினார்.
ஆனால், முதலுதவி சிகிச்சை கூட கிடைக்காமல், ரவி அங்கு உயிரிழந்துள்ளார்.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது மனைவி ரேவதி, அந்த மருத்துவமனையின் அலட்சியமே கணவர் உயிரிழப்புக்குக் காரணம் எனவும், இழப்பீடு கோரியும், சென்னை வடக்கு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு ஆணையத் தலைவர் டி.கோபிநாத், உறுப்பினர்கள் கவிதா கண்ணன், சிவகுமார் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, ரவி உயிரிழப்பு குறித்து, மருத்துவ கவுன்சிலின் விசாரணை அறிக்கை, ஆணையத்தில் சமர்பிக்கப்பட்டது.
அறிக்கையில், 'சம்பவத்தன்று பணியில் இருந்தவர் ஆயுர்வேத மருத்துவர். ஆங்கில மருத்துவ சிகிசை்ச அளிக்க தகுதியற்றவரை பணியில் அமர்த்திய மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது' என, குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதை பரிசீலித்த ஆணைம் பிறப்பித்த உத்தரவு:
அவசர சிகிச்சை அளிக்க தகுதியான மருத்துவரை பணியில் அமர்த்தவில்லை. நோயாளியின் வருகை நேரம் உள்ளிட்ட மருத்துவப் பதிவுகள் பராமரிக்கப்படவில்லை.
அவசர நேரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் ஏற்பாடு செய்யவோ, மருத்துவமனை தலைவரைத் தொடர்புகொள்ளவோ நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
இந்த வகையில், மருத்துவனையின் சேவையில் குறைபாடு இருப்பது உறுதியாகிறது.
நோயாளிக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்க தவறியதற்காக, ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு, வழக்கு செலவினமாக, 10,000 ரூபாய் என, 5.10 லட்சம் ரூபாயை இரண்டு மாதங்களுக்குள், மனுதாரருக்கு மருத்துவமனை வழங்க வேண்டும். இல்லையேல், 9 சதவீத வட்டி விதிக்கப்படும்.
இவ்வாறு, தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.