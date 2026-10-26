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நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இடித்து அகற்றாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம்
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இடித்து அகற்றாமல் அதிகாரிகள் அலட்சியம்
UPDATED : அக் 16, 2026 06:32 PM
ADDED : அக் 16, 2026 06:28 PM
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புழல்: புழல் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட பகுதியில், விதிமுறைகளை மீறி கட்டியதாக 153 கட்டடங்களை இடித்து அகற்ற, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு 16 மாதங்களுக்கு மேலாகியும், இதுவரை ஒரு கட்டடம் கூட முழுமையாக அகற்றப்படவில்லை என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
ஜூலை 23ல், 16 கட்டடங்களுக்கு மட்டும் ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது. அதன் பின், அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எதுவும் இல்லாமல் உள்ளது. இடித்து அகற்ற வேண்டிய கட்டடங்களுக்கு ‘சீல்’ வைப்பது மட்டுமே நடவடிக்கையாக உள்ளது.
நீதிமன்ற உத்தரவை மதிக்காமல், கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு சாதகமாக அதிகாரிகள் செயல்படுகின்றனரோ என, அப்பகுதி மக்களிடையே சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.