UPDATED : நவ 16, 2026 08:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:00 PM
கொரட்டூர்: கொரட்டூர் ரயில் நிலையம் அருகே ரயிலில் அடிபட்டு இறந்த மாட்டின் உடற்பாகங்கள் மூன்று நாட்களாக அகற்றப்படாததால், அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
கொரட்டூர் ரயில் நிலையம் அருகே கடந்த 14-ம் தேதி தண்டவாளத்தைக் கடக்க முயன்ற பசுமாடு, சென்ட்ரல் நோக்கிச் சென்ற விரைவு ரயிலில் அடிபட்டு உயிரிழந்தது. தண்டவாளத்தில் சிதறிக் கிடந்த அதன் உடற்பாகங்களை ரயில்வே ஊழியர்கள் ஓரமாக அகற்றிப் போட்டுள்ளனர். ஆனால், மூன்று நாட்களுக்கு மேலாகியும் அவை அகற்றப்படாததால் அழுகி, அப்பகுதி முழுதும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இதனால், தொற்றுநோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கொரட்டூரைச் சேர்ந்த எம்.ரங்கநாதன், 65, கூறியதாவது:
ரயிலில் அடிபட்டு மாடு இறந்ததும் ரயில்வே துறையினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. மொபைல் போன், மின்னஞ்சல் உள்ளிட்ட பல வழிகளில் புகார் அளித்தும் உடற்பாகங்களை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. துர்நாற்றம் காரணமாக மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பிளீச்சிங் பவுடர் துாவியுள்ளனர். ரயில்வே துறையினர் அழுகிய உடற்பாகங்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.