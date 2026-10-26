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கிரைம் கார்னர் கஞ்சா பறிமுதல்; திரிபுரா வாலிபர் கைது
கிரைம் கார்னர் கஞ்சா பறிமுதல்; திரிபுரா வாலிபர் கைது
ADDED : அக் 25, 2026 09:47 PM
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பேசின் பாலம் பகுதியில் இன்று (அக்.,25), போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, அங்கு சந்தேகத்திற்கு இடமாக சுற்றிதிரிந்த திரிபுரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சாஜா உசைன், 19, என்ற வாலிபரின் உடைமையை சோதனை செய்ததில், கஞ்சா இருப்பது தெரிந்தது. பின், போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார், பேசின்பாலம் போலீசாரிடம் அவரை ஒப்படைத்தனர். அவரிடமிருந்து, 6 கிலோ கஞ்சாவை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.