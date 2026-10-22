/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கிரைம் கார்னர் முதலீடு மோசடி: இருவர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 01:31 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:09 AM
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சென்னை: திருவான்மியூரைச் சேர்ந்த, 69 வயது முதியவரிடம் பங்குச்சந்தையில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் தருவதாக கூறி, 2025ல் பல தவணைகளாக 62.26 லட்சம் ரூபாயை மர்ம நபர்கள் பறித்தனர்.
இவரது புகாரை விசாரித்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார், ஐதராபாத், துாத் பவுலி பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது தாரிக் அலி, 50, அவரது நண்பர் மணீஷ், 45, ஆகியோரை, நேற்று கைது செய்தனர்.
முகமது தாரிக் அலி, ‘பிட்காயின், கிரிப்டோ’ வர்த்தகம் என்ற போர்வையில், மோசடி பணத்தை தன் வங்கி கணக்குகளில் பெற்று, மோசடி கும்பலுக்கு 20 சதவீதம் கமிஷனில் கொடுத்து வந்தது தெரிந்தது.