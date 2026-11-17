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குன்றத்துார் முருகன் கோவிலில் திருக்கல்யாணம் உத்சவம் விமரிசை
குன்றத்துார் முருகன் கோவிலில் திருக்கல்யாணம் உத்சவம் விமரிசை
ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
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குன்றத்துார்: குன்றத்துார் முருகன் கோவிலில் இன்று (நவ.,16), திருக்கல்யாண உத்சவம் விமரிசையாக நடந்தது.
குன்றத்துார் மலை மீதுள்ள முருகன் கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழாவை முன்னிட்டு நேற்று (நவ.,15) மாலை, சூரசம்ஹார விழா நடந்தது.
தொடர்ந்து இன்று காலை, முருகனுக்கு சந்தனக்காப்பு அலங்காரமும், இரவு 7:30 மணிக்கு திருக்கல்யாணம் உத்சவமும் நடந்தது. இதில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பக்கேற்று, சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர். இரவு 9:30 மணிக்கு சுவாமி வீதி உலா சென்று, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
விழா ஏற்பாடுகளை, கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் செந்தாமரை கண்ணன், அறங்காவலர்கள் சரவணன், குணசேகர், சங்கீதா கார்த்திகேயன், ஜெயக்குமார், கோவில் செயல் அலுவலர் பிரகாஷ் ஆகியோர் செய்தனர்.