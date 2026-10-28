/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/‘அர்னாப்’ புயல் எதிரொலி 12 விமான சேவைகள் ரத்து
ADDED : அக் 28, 2026 07:29 PM
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சென்னை: வங்கக்கடலில் உருவான ‘அர்னாப்’ புயல் இன்று (அக்.,28) ஆந்திர கடலோர பகுதியில் கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக, சென்னையில் இருந்து ஆந்திரா மாநிலம் விசாகப்பட்டினம், ராஜமுந்திரி, விஜயவாடா ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்படும் 12 விமானங்களின் சேவை இன்று ரத்து செய்யப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து விசாகப்பட்டினத்திற்கு காலை 5:25 மணி, 10:30 மணி, மாலை 4:00 மணிக்கு இயக்கப்பட இருந்த விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. விஜயவாடாவுக்கு காலை 7:00 மணி மதியம் 2:45 மணி, ராஜமுந்திரி பிற்பகல் 2:35 மணிக்கு இயக்கப்படும் விமானங்கள் என, ஆறு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டன. மறுமார்க்கமாக அங்கிருந்து சென்னை வரும் 6 வருகை விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரே நாளில் 12 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணியர் அவதி அடைந்தனர்.
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