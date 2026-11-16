தாய் கண் முன்னே லாரி மோதி மகள் பலி

ADDED : நவ 15, 2026 08:38 PM
அம்பத்துார்: கொரட்டூர் அருகே, இருசக்கர வாகனத்தில் லாரி மோதிய விபத்தில், தாய் கண் முன்னே 13 வயது மகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரி ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டார்.
மணலி, மாத்துார் எம்.எம்.டி.ஏ., லேக் வியூ குடியிருப்பைச் சேர்ந்தவர் ஐஸ்வர்யா, 36. இவரது மகள் ரூபிகா, 13; தனியார் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (நவ.,14) மாலை, மகள் ரூபிகாவுடன், ‘ஹீரோ பிளஷர்’ இருசக்கர வாகனத்தில் கள்ளிக்குப்பம், வாட்டர் கெனால் சாலையில் ஐஸ்வர்யா சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, அதே சாலையில் அதிவேகமாக வந்த டிப்பர் லாரி, இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது.
இதில், ஐஸ்வர்யா காயமின்றி உயிர் தப்பினார். பின்னால் அமர்ந்திருந்த ரூபிகாவுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டு, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்த செங்குன்றம் போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், ரூபிகாவின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்த போலீசார், விபத்தை ஏற்படுத்திய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் அபின், 25, என்பவரை இன்று (நவ.,15) கைது செய்தனர்.