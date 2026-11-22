கடன் ஆசை காட்டி ரூ.7.91 லட்சம் மோசடி செய்த வாலிபர் கைது
கடன் ஆசை காட்டி ரூ.7.91 லட்சம் மோசடி செய்த வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 21, 2026 09:33 PM
காசிமேடு: மாற்றுத்திறனாளி உள்ளிட்ட இருவரிடம் கடன் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 7.91 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த 19 வயது வாலிபரை காசிமேடு போலீசார் இன்று (நவ.,21) கைது செய்தனர்.
சென்னை காசிமேடைச் சேர்ந்தவர் சரவணன், 41; காது கேட்காத, வாய் பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளி. இவர், திருவொற்றியூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மொபைல் போனுக்கு 2025ல் தொடர்பு கொண்ட தனியார் நிதி நிறுவனம், மூன்று லட்சம் ரூபாய் கடன் வழங்குவதாகக் கூறியுள்ளது. இதுகுறித்து உடன் வேலை பார்க்கும் ஆகாஷ் மூலம் தெரிந்துகொண்ட சரவணன், அவரது உதவியுடன் கடன் பெற்றுள்ளார். இதற்காக ஆகாஷுக்கு 5,000 ரூபாய் கமிஷன் கொடுத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, சில மாதங்களுக்குப் பின், தட்சிணாமூர்த்தி என்பவரை சரவணனுக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஆகாஷ், அவரிடம் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கடன் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, சிறுகச் சிறுக ஆறு லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார். ஆனால், கடன் வாங்கித் தராமல் ஏமாற்றியுள்ளார்.
மேலும், காசிமேடைச் சேர்ந்த அருள்பிரகாஷ் என்பவரிடமும் கடன் வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, 1.91 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்த புகார்களின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய காசிமேடு போலீசார், திருவொற்றியூர் எல்லையம்மன் கோவில் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆகாஷ், 19, என்பவரை இன்று கைது செய்தனர். தலைமறைவாக உள்ள தட்சிணாமூர்த்தியை தேடி வருகின்றனர்.