மீஞ்சூரில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் 5வது ஆலைக்கு தனியாரிடம் இருந்து நிலம் கையகப்படுத்த முடிவு
மீஞ்சூரில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் 5வது ஆலைக்கு தனியாரிடம் இருந்து நிலம் கையகப்படுத்த முடிவு
UPDATED : நவ 16, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
சென்னை: வடசென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிமக்கள் பயன்பெறும் வகையில், மீஞ்சூரில் 4,800 கோடி ரூபாயில், 40 கோடி லிட்டர் திறன் கொண்ட கடல்நீரை குடிநீராக்கும், ஐந்தாவது ஆலை அமைக்க, கூடுதல் நிலம் தேவைப்படுவதால், தனியாரிடம் இருந்து பெற அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
சென்னை மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கு, ஏரிகள் மற்றும் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலைகளில் இருந்து பெறப்படுகிறது.
கோடை காலத்தில் ஏற்படும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க, கடல்நீரை குடிநீராக்கும் ஆலைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இ.சி.ஆர்., சாலை மாமல்லபுரம் நெம்மேலியில் இரண்டு இடங்களில், 26 கோடி லிட்டர் மற்றும் மீஞ்சூரில் 10 கோடி லிட்டர் என, மூன்று ஆலைகள் உள்ளன. மேலும் 5,814 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், 40 கோடி லிட்டர் திறன் கொண்ட நான்காவது ஆலை அமைக்கும் பணி, 2023ம் ஆண்டு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த ஆலை பயன்பாட்டுக்கு வந்தால், தென்சென்னை மற்றும் புறநகரில் உள்ள பகுதிகளில், 23 லட்சம் மக்கள் பயன் அடைவர்.
இந்நிலையில், வடசென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரத்தில் திருவெற்றியூர், மணலி, மாதவரம், திரு.வி.க. நகர், ஆவடி, பென்னேரி, மீஞ்சூர் பகுதிகளில் 27 லட்சம் மக்கள் பயன் பெறும் வகையில், மீஞ்சூரில் 4,800 கோடி ரூபாயில் 40 கோடி லிட்டர் திறன் கொண்ட ஐந்தாவது குடிநீர் உற்பத்தி ஆலை அமைக்கப்படும் என, செப்டம்பரில் முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார்.
இதற்கான திட்ட மதிப்பீடு செய்ய, ஒப்பந்த நிறுவனம் தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மீஞ்சூர் ஆலையில் குடிநீரின் உற்பத்தி செலவை குறைக்கும் வகையில், மணல் சல்லடை தொழில்நுட்பத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட உள்ளது.
இதற்கு அதிக இடம் தேவை. ஏற்கனவே, மீஞ்சூரில் உள்ள 10 கோடி லிட்டர் ஆலை, 30 ஏக்கர் இடத்தில் உள்ளது. இதன் அருகில் உள்ள குறிப்பிட்ட இடம், எண்ணுார் துறைமுகத்திற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தமிழக அரசு வழங்கியது.
மீதம் 25 ஏக்கர் இடம் உள்ளது. இந்நிலையில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஐந்தாவது ஆலை அமைக்க, 60 அல்லது 70 ஏக்கர் நிலம் தேவை என கணக்கிடப்பட்டு உள்ளது. மீதமுள்ள நிலத்தை தனியாரிடம் இருந்து வாங்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இது குறித்து, அரசு அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
மீஞ்சூரில் அமையவுள்ள கடல் நீரை குடிநீராக்கும் ஐந்தாவது ஆலையில் நவீன தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்த படவுள்ளதால், கூடுதல் இடம் தேவைப்படும். கையிருப்பு நிலத்தைவிட கூடுதல் நிலம் தேவைப்படுவதால், தனியாரிடம் இருந்து கையகப்படுத்த முடிவு செய்துள்ளோம். எவ்வளவு நிலம் தேவை என, விரிவான திட்ட அறிக்கை வந்ததும் தெரிய வரும். தற்போது நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான முதற்கட்ட பணிகளை தொடங்கி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.