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﻿ துரைப்பாக்கத்தில் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் காவலர் குடியிருப்பு கட்ட முடிவு

﻿ துரைப்பாக்கத்தில் 5 ஏக்கர் நிலத்தில் காவலர் குடியிருப்பு கட்ட முடிவு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:58 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 01:58 AM

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சோழிங்கநல்லுார்:: சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா, ஒக்கியம் துரைப்பாக்கம் கிராமம், சர்வே எண்: 405ல், 5 ஏக்கர் இடம், 2012ல் ஒதுக்கப் பட்டு, காவலர் குடியிருப்பு கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்த இடத்திற்கு சொந்தம் கொண்டாடி, தமிழ்நாடு தனியார் ஓட்டுநர்கள் மனைவியர் சங்கம் சார்பில், நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப் பட்டது. 10 ஆண்டுகளாக நடந்த வழக்கில், காவலர் குடியிருப்பு கட்ட தடையில்லை என, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இரு மாதங்களுக்கு முன், வருவாய் துறை உதவியுடன், 5 ஏக்கர் இடத்தை மீட்ட காவல் துறை, தங்கள் வசம் எடுத்து கொண்டது. கடந்த வாரம், சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் இடத்தை பார்வையிட்டார்.

தொடர்ந்து இந்த இடத்தில், 500 வீடுகள் அடங்கிய குடியிருப்புகள் கட்ட, காவலர் வீட்டு வசதி வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பு, வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் வெளியாகும் என, போலீசார் காத்திருக்கின்றனர்.

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