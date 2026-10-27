/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தெரு நாய்கள் கடித்து மான் குட்டி உயிரிழப்பு
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
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மணலி புதுநகர்: ஊருக்குள் புகுந்த புள்ளிமான் குட்டியை, நாய்கள் விரட்டி கடித்ததில் இறந்தது.
மணலி புதுநகர் சுற்றுப்பகுதியில் உள்ள காட்டுப் பகுதியில் அதிகளவில் மான்கள், மயில்கள் உள்ளன. இந்நிலையில், இன்று (அக்.,27) இடையஞ்சாவடி பிள்ளையார் கோவில் தெருவில் காட்டுப் பகுதியில் இருந்து வந்த புள்ளிமான் குட்டி ஊருக்குள் புகுந்தது. இதைப் பார்த்த தெரு நாய்கள், மான் குட்டியைச் சூழ்ந்து விரட்டிக் கடித்தன. இதில் படுகாயமடைந்தது.
தகவலறிந்து வந்த மதுரபாக்கம் வனத்துறையினர், மான் குட்டியை மீட்டுச் சோதனை செய்தபோது, அது ஏற்கனவே உயிரிழந்தது தெரியவந்தது. மான் குட்டி ஊருக்குள் புகுந்து நாய்களிடம் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.