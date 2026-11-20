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ஜெய்கோபால் கரோடியா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
ஜெய்கோபால் கரோடியா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 09:04 PM
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ஜெய்கோபால் கரோடியா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் ‘கிப்ட் பார்ட்னர்’ சத்யா ஏஜன்சி இணைந்து, பட்டம் வினாடி – வினா போட்டியை, மேற்கு மாம்பலத்தில் உள்ள ஜெய்கோபால் கரோடியா ஹிந்து வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், சமீபத்தில் நடத்தின. இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து: ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர்- கார்த்திகேயன், பள்ளி தாளாளர்- கிரிஜா சேஷாத்திரி, ஆசிரியைகள் ஜீவா-, இலக்கியச் செல்வி-.