/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்ரீ ஆர்.கே.எம்., சாரதா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி வினா
ஸ்ரீ ஆர்.கே.எம்., சாரதா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி வினா
ஸ்ரீ ஆர்.கே.எம்., சாரதா பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி வினா
UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் கிப்ட் பார்ட்னர் ‘சத்யா ஏஜென்சி’ இணைந்து வழங்கும், பட்டம் வினாடி – வினா போட்டி, தி.நகரில் உள்ள ஸ்ரீ ஆர்.கே.எம்., சாரதா வித்யாலயா பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து வலம்: ஆசிரியை முருகலட்சுமி-, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் ஹரிஹரன்-, தலைமை ஆசிரியை முனிலதா- மற்றும் உதவி தலைமை ஆசிரியை விஜயபாரதி-.