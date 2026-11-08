/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஸ்ரீ சேஷாத்ரி பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : நவ 07, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் ‘கிப்ட் பார்ட்னர்’ சத்யா ஏஜென்சி இணைந்து வழங்கும், ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா போட்டி, குரோம்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ சேஷாத்ரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில், சமீபத்தில் நடந்தது.
இதில், வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து வலம்: ஆசிரியை ரேகா மணி-, -பள்ளி கல்வி ஆலோசகர் பானு நாராயணன், பள்ளி முதல்வர் மணி- மற்றும் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் ஹரிஹரன்-.