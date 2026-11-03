/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/இந்து பேருயர் பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
ADDED : நவ 03, 2026 04:15 AM
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இந்து பேருயர் பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
‘தினமலர்’ நாளிதழ் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் கிப்ட் பார்ட்னர் ‘சத்யா ஏஜன்சி’ இணைந்து பட்டம் வினாடி – வினா போட்டியை, திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள இந்து பேருயர் பள்ளியில் சமீபத்தில் நடத்தின. இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து: ஆசிரியை வித்யாலட்சுமி, முதல்வர்வாசன் மற்றும் ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் கார்த்திகேயன்-.