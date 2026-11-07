/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/எம்.சி.சி., பள்ளியில் ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : நவ 07, 2026 03:06 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் ‘கிப்ட் பார்ட்னர்’ சத்யா ஏஜென்சி இணைந்து வழங்கும், ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா போட்டி, சேத்துப்பட்டில் உள்ள எம்.சி.சி., பொதுப் பள்ளியில் நடைபெற்றது.
இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து வலம்: ஆசிரியர் பாலசுப்பிரமணி-, பள்ளி துணை முதல்வர் சேரிட்டி விக்டர்-, பள்ளி முதல்வர் மற்றும் தாளாளர் ஜாலி மேத்யூ-, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி பேராசிரியர் கார்த்திகேயன்-. இடம்: சேத்துப்பட்டு.