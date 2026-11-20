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டில்லி விமானம் 5 மணி நேரம் தாமதம் சென்னையில் பயணியர் வாக்குவாதம்
டில்லி விமானம் 5 மணி நேரம் தாமதம் சென்னையில் பயணியர் வாக்குவாதம்
ADDED : நவ 20, 2026 06:40 PM
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சென்னை: டில்லியில் இருந்து சென்னைக்கு ஏர் இந்தியா விமானம், தினசரி மாலை 6;30 மணிக்கு, வந்து இரவு 8:00 மணிக்கு டில்லி புறப்பட்டு செல்லும்.
நேற்று (நவ.,19) இரவு 8:00 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து டில்லி செல்லும் ஏர் இந்தியா விமானத்தில், 180 பயணியர் இருந்தனர்.
டில்லியில் இருந்து வரவேண்டிய விமானம், தாமதமாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது. எனவே விமானம் தாமதமாக புறப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து பயணியர் விமான நிலையத்தில் நீண்ட நேரம் காத்திருந்தனர். நள்ளிரவு 12;00 மணி ஆகியும், விமானம் புறப்படவில்லை.
ஆத்திரமடைந்த பயணியர் விமான நிறுவன கவுண்டரை சூழ்ந்து கடும் வாக்கு வாதத்தில் ஈடுபட்டனர். பின் விமானம் ஐந்தரை மணி நேரம் தாமதமாக இன்று அதிகாலை 1.30 மணிக்கு டில்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றது.