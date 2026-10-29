ரூ.1.90 கோடி மோசடி வழக்கு: டில்லி நபரிடம் விசாரணை

UPDATED : அக் 28, 2026 10:52 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
ஆவடி: தனியார் நிறுவனத்திடம், 1.90 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில் கைதான டில்லியைச் சேர்ந்த தீபக் மீனா, 27 என்பவரிடம், போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
அம்பத்துார் தொழிற்பேட்டையில் இயங்கி வரும் தனியார் நிறுவனத்திற்கு, அதன் நிர்வாக இயக்குநர் பெயரில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் குறுஞ்செய்தி ஒன்று வந்தது.
அந்த குறுஞ்செய்தியை உண்மையென நம்பி, அதில் கூறப்பட்ட வங்கி கணக்கிற்கு, 1.90 கோடி ரூபாயை, அந்நிறுவனத்தின் பொது மேலாளரான சவுந்தர்ராஜன் அனுப்பியுள்ளார்.
பின், அது மோசடி நபர்களால் அனுப்பப்பட்ட குறுஞ்செய்தி என தெரிந்தது. ஆவடி மத்திய குற்றப்பிரிவில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. புகாரின் அடிப்படையில், இன்ஸ்பெக்டர் மகாலட்சுமி விசாரணை மேற்கொண்டார்.
இதில், மோசடி நபர்களுக்கு வங்கி கணக்கு கொடுத்து உதவிய, டில்லியைச் சேர்ந்த தீபக் மீனா, 27, என்பவரை போலீசார், கடந்த 16ம் தேதி கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
இதையடுத்து, அவரை காவலில் எடுத்து மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரித்துள்ளனர்.
இதில், பல தகவல்கள் கிடைத்துள்ளதாகவும், தீபக் மீனாவை டில்லி உட்பட பல மாநிலங்களுக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரிக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.