கோவில் மனை வாடகை உயர்வை திரும்ப பெற கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
கோவில் மனை வாடகை உயர்வை திரும்ப பெற கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:57 PM
பாரிமுனை: கோவில் மனைகளுக்கான வாடகையை, 1,000 ரூபாயில் இருந்து 10,000 ரூபாயாக உயர்த்தியதை திரும்பப் பெறுவது உள்ளிட்ட ஒன்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, குடியிருப்போர் சங்கத்தினர் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாடு கோவில் சார்ந்த, சாராத மனையில் குடியிருப்போர் சங்க கூட்டமைப்பு சார்பில், சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாநில தலைவர் பாலசுப்பிரமணியன் தலைமை வகித்தார்.
வாடகை உயர்வை திரும்பப் பெறுவது, கோவில் மனைகளில் வசிப்போருக்கு பட்டா மற்றும் பெயர் மாற்றம் வழங்குவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
திருவொற்றியூர், சேத்துப்பட்டு, திருவல்லிக்கேணி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த, 350க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று முழக்கமிட்டனர்.
ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த, இந்திய கம்யூ., மாநில செயலர் வீரபாண்டியன் கூறுகையில், ‘‘தமிழகத்தில் கோவில் மனைகளில் ஏழை, எளிய மக்கள், 100 ஆண்டுகளாக வசித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும். மக்கள் தங்கள் உரிமைகளைப் போராட்டம் மூலமே பெற முடியும்.
‘‘மீனவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை அரசு கைவிட்டு, அரசாணை வெளியிட வேண்டும்,’’ என்றார்.