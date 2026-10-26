‘டெங்கு’ கொசுப்புழு உற்பத்தி ரூ. 37 லட்சம் அபராதம்
‘டெங்கு’ கொசுப்புழு உற்பத்தி ரூ. 37 லட்சம் அபராதம்
UPDATED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:02 PM
சென்னை: சென்னையில் டெங்கு கொசுப்புழு உற்பத்திக்குக் காரணமான நபர்கள், நிறுவனங்களுக்கு, 37 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநகராட்சி வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
டெங்கு பரப்பும் கொசுப்புழுக்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ள திறந்தவெளிகளில் கிடக்கும் டயர்கள், தேங்காய் ஓடுகள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. அக்., 1 முதல் 24ம் தேதி வரை, 35 டன் பொருட்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. கொசுப்புழு உற்பத்திக்குக் காரணமான நபர்கள், நிறுவனங்கள் மீது அபராதம் விதிக்கும் நடவடிக்கை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஜனவரி முதல் அக்., 24ம் தேதி வரை, மொத்தம் 37 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், அக்., 1 முதல் 24ம் தேதி வரை மட்டும் 11.44 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகள், கட்டுமானப் பணித்தளங்கள், வணிக வளாகங்களில் தேவையற்ற பொருட்களைத் தேக்கி வைப்பதைத் தவிர்த்து, டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.