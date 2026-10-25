சென்னையில் டெங்கு தடுப்பு தீவிரம் 41 டன் கழிவுகள் அகற்றம்: மாநகராட்சி
சென்னையில் டெங்கு தடுப்பு தீவிரம் 41 டன் கழிவுகள் அகற்றம்: மாநகராட்சி
UPDATED : அக் 24, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:44 PM
சென்னை: சென்னையில் டெங்கு காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக, 41 ஆயிரத்து 484 கிலோ பழைய டயர்கள் உள்ளிட்ட தேவையற்ற பொருட்களை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
சென்னையில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், நடப்பாண்டில் இதுவரை 3,000க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதைத் தடுக்க, மாநகராட்சி சார்பில் 3,700 களப்பணியாளர்கள் மூலம் தடுப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
டெங்கு காய்ச்சலைப் பரப்பும், ‘ஏடிஸ்’ வகை கொசுக்கள் நன்னீரில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. குறிப்பாக, வீட்டு மொட்டை மாடிகள், திறந்தவெளிகளில் கிடக்கும் தேவையற்ற பொருட்களில் மழைநீர் தேங்கும்போது, கொசுக்கள் முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. முட்டைகளிலிருந்து உருவாகும் புழுக்கள் வளர்ந்து கொசுக்களாக மாறி, டெங்கு காய்ச்சலைப் பரப்புகின்றன.
இதையடுத்து, மாநகராட்சி களப்பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டு, கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களைக் கண்டறிந்து அகற்றும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இதன்படி, வீடுகள் மற்றும் திறந்தவெளிகளில் கிடந்த 8,014 கிலோ பயன்படுத்தப்பட்ட டயர்கள், 33 ஆயிரத்து 469 கிலோ தேவையற்ற பொருட்கள் என மொத்தம் 41 ஆயிரத்து 484 கிலோ கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளன. மழைநீர் தேங்கும் பொருட்களை அகற்றி, கொசு உற்பத்தியைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.