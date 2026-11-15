அதிகாரிகள் மெத்தனத்தால் வளர்ச்சி பணிகள் பாதிப்பு மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் சரமாரி புகார்
அதிகாரிகள் மெத்தனத்தால் வளர்ச்சி பணிகள் பாதிப்பு மண்டல கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் சரமாரி புகார்
ADDED : நவ 14, 2026 08:45 PM
வளசரவாக்கம்: மக்கள் நலப் பணிகளில் அதிகாரிகள் மெத்தனம் காட்டுவதாகவும், பணிக்கு செல்ல வேண்டிய அலுவலர்களை ஆய்வுக் கூட்டங்களுக்கு அதிகாரிகள் அழைப்பதால் வளர்ச்சிப் பணிகள் முடங்குவதாகவும், வளசரவாக்கம் மண்டலக் குழு கூட்டத்தில், கவுன்சிலர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
வளசரவாக்கம் மண்டலக்குழு கூட்டம், அதன் தலைவர் தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த ராஜன் தலைமையில், ஆற்காடு சாலையில் உள்ள மண்டல அலுவலகத்தில், இன்று (நவ.,14) நடந்தது. இதில், வார்டுகளில் நிலவும் பிரச்னைகள் குறித்து கவுன்சிலர்கள் புகார் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் பேசியதாவது:
மண்டலத்தில் உள்ள ஆரம்ப மருத்துவ நிலையங்கள், நகர்ப்புற மருத்துவமனைகளில் போதிய மருத்துவர்கள் இல்லாததால், நோயாளிகள், கர்ப்பிணியர் அவதிப்படுகின்றனர்.
நெற்குன்றம் ஆரம்ப மருத்துவ நிலையம் குறித்த நேரத்தில் திறக்கப்படுவதில்லை; மருத்துவரும் இல்லை.
நெற்குன்றத்தில் பாதாள சாக்கடை பணிகள் முடிந்தும், பல வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்கப்படவில்லை. இதனால் கழிவுநீர், மழைநீர் வடிகாலில் விடப்படுகிறது.
வளசரவாக்கம், ஆழ்வார்திருநகர் பகுதிகளில் மின்வாரிய உதவிப் பொறியாளர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதால், மின்தடை புகார்களுக்கு தீர்வு கிடைப்பதில்லை.
மண்டலத்தில் குப்பை முறையாக அகற்றப்படுவதில்லை. தனியார் நிறுவனத்தின் கண்காணிப்பாளர்கள் அடிக்கடி மாற்றப்படுவதால், பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. தீபாவளி பட்டாசுக் குப்பைகூட அகற்றப்படவில்லை.
வீணாகும் நிதி
கடந்த 2025 – 26ம் நிதியாண்டில் கவுன்சிலர் நிதியில் கட்டடப் பணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகைக்கு இதுவரை ஒப்பந்தம் கோரப்படவில்லை. நடப்பு நிதியாண்டில் ஒதுக்கப்பட்ட தலா, 30 லட்சம் ரூபாய் நிதியிலும் பணிகள் தொடங்கவில்லை. இதனால், நிதி வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
களப்பணிக்கு செல்ல வேண்டிய அதிகாரிகளை, காலை முதல் மாலை வரை ஆய்வுக் கூட்டங்களுக்கு அழைப்பதால், மக்கள் நலப் பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பின் வளர்ச்சிப் பணிகள் முறையாக நடக்கவில்லை. அதிகாரிகளின் மெத்தனத்தால், கவுன்சிலர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் அவப்பெயர் ஏற்படுகிறது.
அடுத்த தேர்தலில் த.வெ.க.,வுக்கு சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் வகையில் அதிகாரிகளின் செயல்பாடுகள் இருக்கின்றன.
இவ்வாறு கவுன்சிலர்கள் பேசினர்.