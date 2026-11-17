அரசு இயற்கை மருத்துவ கல்லுாரியில் சர்க்கரைநோய் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி
அரசு இயற்கை மருத்துவ கல்லுாரியில் சர்க்கரைநோய் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி
ADDED : நவ 16, 2026 07:09 PM
சென்னை: அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ கல்லுாரியில், சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு கண்காட்சி இன்று (நவ.,16) நடந்தது.
தேசிய இயற்கை மருத்துவ தினம் மற்றும் உலக சர்க்கரை நோய் விழிப்புணர்வு தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இத்தினத்தை முன்னிட்டு, சென்னை அரும்பாக்கம் அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லுாரியில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் இன்று நடந்தது.
ரோட்டரி சங்கத்துடன் இணைந்து நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சியை அண்ணாநகர் த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார் தொடங்கி வைத்து, சர்க்கரை நோய்விழிப்புணர்வு கண்காட்சியை பார்வையிட்டார்.
யோகா, இயற்கை மருத்துவம் வாயிலாக சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகள், அதன் பாதிப்புகளைக் குறைக்கும் முறைகள் குறித்து, மருத்துவ வல்லுநர்கள் பொதுமக்களுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.
அத்துடன், பொதுமக்களுக்கு ரத்த சர்க்கரை அளவு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட அடிப்படை பரிசோதனைகள் இலவசமாக செய்யப்பட்டன.
இதில், 22 கல்லுாரிகளைச் சேர்ந்த, 150க்கும் மேற்பட்ட மாணவ – மாணவியர் வினாடி – வினா, சுவரொட்டி உருவாக்கம் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்றனர்.
மேலும், யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவக் கல்லுாரியின் துறைத் தலைவர் ஒய். தீபா எழுதிய, ‘உடலே மருத்துவர்’ எனும் நுால் வெளியிடப்பட்டது.