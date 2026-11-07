அண்ணா நகர் மருத்துவமனையில் ‘டயாலிசிஸ்’ மையம் திறப்பு
அண்ணா நகர் மருத்துவமனையில் ‘டயாலிசிஸ்’ மையம் திறப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:31 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:05 PM
அண்ணா நகர்: அண்ணா நகர் புறநகர் மருத்துவமனையில், ரோட்டரி கிளப் ஆப் கீழ்ப்பாக்கம் சார்பில், 1.60 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ரத்த சுத்திகரிப்பு எனும் டயாலிசிஸ் மையத்தை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், இன்று (நவ.,6) திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில், அண்ணா நகர் எம்.எல்.ஏ., ராம்குமார், மருத்துவக் கல்வி ஆராய்ச்சி இயக்குனர் அரவிந்த், கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனை முதல்வர் கவிதா, அண்ணா நகர் மருத்துவமனை இயக்குனர் ராம்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
பின், அமைச்சர் அருண்ராஜ் அளித்த பேட்டி:
‘டயாலிசிஸ்’ மையங்கள் குறித்த தகவல்கள், ‘நலம்’ செயலியில் விரைவில், வெளிப்படையாக தெரிவிக்கப்படும்.
கடந்த ஆட்சியில் நடந்த ஊழல்கள் மக்களுக்கு தெரியும். முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், எந்த குற்ற உணர்ச்சியும் இல்லாமல் சிறந்த ஆட்சி வழங்கியது போல் பேசி வருகிறார். குறிப்பாக, பள்ளிக்கல்வித்துறையில் மட்டும் 400 கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்துள்ளது.
மக்களுக்கு உண்மையான தீபாவளி இந்த ஆண்டுதான். முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறிய நரகாசுரனை யார் அழித்தார்கள் என்பது மக்களுக்கு தெரியும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.