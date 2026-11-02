குடியிருப்பில் ‘பிரிஜ்’ வெடித்து தீ விபத்து மாற்றுத்திறனாளி பெண் உடல் கருகி பலி
குடியிருப்பில் ‘பிரிஜ்’ வெடித்து தீ விபத்து மாற்றுத்திறனாளி பெண் உடல் கருகி பலி
UPDATED : நவ 01, 2026 07:26 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:24 PM
கொரட்டூர்: அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், ‘பிரிஜ்’ வெடித்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், மாற்றுத்திறனாளி பெண் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். அவரை மீட்க முயன்ற கணவர், மகன் தீக்காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
கொரட்டூர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பு, 11வது தெருவில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ரமணி, 55, என்பவர் மனைவி அகிலா, 48, மகன் கார்த்திக், 25, ஆகியோருடன் வசித்து வருகிறார். ரமணி சொந்த நிறுவனமும், கார்த்திக் ஐ.டி., ஊழியராகவும் பணியாற்றி வருகின்றனர். உடல்நலக் குறைவால் பாதிக்கப்பட்ட அகிலாவிற்கு, இடது கால் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
நேற்று அதிகாலை 3:00 மணியளவில், அகிலா மற்றும் கார்த்திக் உறங்கிய அறையில் இருந்த பிரிஜ், மின்கசிவு காரணமாக பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்து தீப்பிடித்தது. வீடு முழுதும் தீ பரவியதால் மூவரும் வெளியேற முயன்றனர். அகிலாவை மீட்க கணவர், மகன் முயன்றபோது அவர் மூச்சுத்திணறி மயங்கினார். உதவி தேடி இருவரும் வெளியே சென்ற நிலையில், அகிலா உடலில் தீப்பற்றி உயிரிழந்தார்.
தகவலறிந்து வந்த கொளத்துார் தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். கொரட்டூர் போலீசார் உடலை மீட்டு, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.
தாயை மீட்க முயன்ற கார்த்திக், கணவர் ரமணி 40 சதவீத தீக்காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
தடயவியல் நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து, எரிந்த பிரிஜ் உள்ளிட்ட மின்சாதனங்களின் மாதிரிகளை சேகரித்தனர். கொரட்டூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.