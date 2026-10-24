/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/‘தினமலர்’ மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா
UPDATED : அக் 23, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:14 PM
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‘தினமலர்’ நாளிதழின் மாணவர் பதிப்பான ‘பட்டம்’ இதழ், ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி மற்றும் ‘கிப்ட் பார்ட்னர்’ சத்யா ஏஜென்சி இணைந்து வழங்கும், ‘பட்டம்’ வினாடி – வினா போட்டி, செம்பாக்கத்தில் உள்ள சீயோன் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்தது.
இதில் வெற்றி பெற்ற மாணவ – மாணவியருடன், இடமிருந்து வலம்: ஆசிரியை ஸ்வேதா-, உதவி தலைமையாசிரியை நிம்மி ஆண்டனி- ஷிவானி-, பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர் பெர்சியா-, ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜி கல்லுாரி பேராசிரியர் ஹரிஹரன்-, ஆசிரியர் செல்வஸ்டன் பிரபு, -ஆசிரியர் பீட்டர் ஜெப சிங்- மற்றும் ஆசிரியர் மகேந்திரன்-.