'தினமலர் - வாரமலர்' அந்துமணி நுால்களை கண்காட்சியில் விரும்பி வாங்கிய வாசகர்கள்
'தினமலர் - வாரமலர்' அந்துமணி நுால்களை கண்காட்சியில் விரும்பி வாங்கிய வாசகர்கள்
UPDATED : ஆக 15, 2026 06:47 PM
ADDED : ஆக 15, 2026 06:22 PM
திருவான்மியூர்:திருவான்மியூரில் தொடங்கிய, 'செட்டிநாடு பிஸ்னஸ் எக்ஸ்போ -3.0'வில், 'தினமலர் - வாரமலர்' அந்துமணியின் நுால்களை, வாசகர்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கி சென்றனர்.
'செட்டிநாடு பிஸினஸ் எக்ஸ்போ - 3.0' என்ற வீட்டு உபயோக பொருட்கள் விற்பனை இரண்டு நாள் கண்காட்சி, திருவான்மியூர், ஸ்ரீ ராமச்சந்திரா கன்வென்ஷன் சென்டரில் (ஆகஸ்ட் 15) துவங்கியது.
கண்காட்சியில், மணிமேகலைப் பிரசுரம் மற்றும் 'தினமலர் - வாரமலர்' அந்துமணி எழுதிய நுால்கள், 'எஸ் 22' அரங்கில் இடம்பெற்றுள்ளன.
புத்தக கண்காட்சியை, மணிமேகலைப் பிரசுர நிர்வாக குழு தலைவரும், எழுத்தாளருமான லேனா தமிழ்வாணன் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் ரவி தமிழ்வாணன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.
புத்தக கண்காட்சியில், 'தினமலர் - வாரமலர்' இதழில் வெளியான, 'அந்துமணி பதில்கள் - 8 பாகங்கள், பார்த்தது கேட்டது படித்தது - 23 பாகங்கள், நாயகன், பயண நுால்களான அமெரிக்காவில் அந்துமணி, 6 நாடுகளில் அந்துமணி, லட்சத்தீவில் அந்துமணி, அமைதிப்படையுடன் அந்துமணி, அந்துமணியுடனான எங்கள் பயணம்' உள்ளிட்ட புத்தகங்கள் இடம்பெற்றன.
அந்துமணியின் பயனுள்ள இந்த 38 நுால்களின் ஒரு செட் விலை, 10,380 ரூபாய். நுால்களை மொத்தமாகவும், தனியாகவும் வாங்கலாம்.
மேலும், மணிமேகலை பிரசுரத்தின், நகரத்தார் பெருமை, நகரத்தார் கோவில்கள், தமிழ்வாணனின் மர்ம நாவல்கள், முதல்வர் விஜயின் வெற்றி வரலாறு உள்ளிட்ட 500க்கும் மேற்பட்ட தலைப்புகளில் புத்தகங்கள் உள்ளன.
புத்தகங்கள், 60 ரூபாய் முதல் 750 ரூபாய் வரையில் உள்ளன. கண்காட்சியில், 10 சதவீதம் தள்ளுபடியில் வழங்கப்படுகிறது.
அந்துமணியின் நுால்களை வாசகர்கள் ஆர்வமுடன் பார்வையிட்டு, வாங்கி சென்றனர். கண்காட்சி இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. காலை 9:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை கண்காட்சி நடைபெற உள்ளது.
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