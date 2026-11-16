‘தினமலர்’ கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்: அடையாளம்பட்டு குடியிருப்பில் களைகட்டிய உற்சாகம்
‘தினமலர்’ கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்: அடையாளம்பட்டு குடியிருப்பில் களைகட்டிய உற்சாகம்
ADDED : நவ 15, 2026 08:05 PM
வானகரம்: ‘தினமலர்’ நாளிதழின் ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்’ நிகழ்ச்சி, அடையாளம்பட்டில் உள்ள ‘ஸ்கை சிட்டி’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இன்று (நவ.,15) களைகட்டியது. இதில், குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகமாக பங்கேற்று மகிழ்ந்தனர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தனித்தனியாக வசிப்போரை ஒன்றிணைத்து, அவர்களிடையே நட்புறவையும், நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் வகையில், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்’ என்ற நிகழ்ச்சியை முன்னெடுத்து, கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், அடையாளம்பட்டில் உள்ள ‘ஸ்கை சிட்டி’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், இன்று மாலை நிகழ்ச்சி தொடங்கியது. இரவு 10:00 மணி வரை நடந்தது.
நிகழ்ச்சியை, ‘தினமலர்’ நாளிதழுடன், நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள, ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ பல்நோக்கு மருத்துவமனையும் கைகோர்த்து நடத்தின.
நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக, குடியிருப்புவாசிகளை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில், ஓட்டப்பந்தயம், மெதுவாக சைக்கிள் ஓட்டுதல், மேஜிக் ஷோ, குழந்தைகளின் ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு, கோலப்போட்டி உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளும், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன.
இதில், சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். தொடர்ந்து ஆடல், பாடல் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளுடன் நிகழச்சி களைகட்டியது.
வழக்கமாக வீடுகளுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கும் முதியவர்கள் பலரும், குடியிருப்பின் பொதுவெளியில் ஒன்றுகூடி நிகழ்ச்சிகளை ரசித்து மகிழ்ந்தனர். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்குப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
நிகழ்ச்சியை, ஹூண்டாய், கோத்தாஸ் காபி, ரெட் ரூப் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இணை ஆதரவாளர்களாக செயல்பட்டு சிறப்பித்தன.
நிகழ்ச்சியில், ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ சார்பில், குடியிருப்புவாசிகளுக்கு இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மேலும், பெண்களுக்கு 5,000 ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச மருத்துவ பரிசோதனை, மருத்துவக் கட்டணத்தில் 20 சதவீத சலுகை மற்றும் 10 கி.மீ., துாரம் வரை இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்புச் சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.
‘தினமலர்’ நாளிதழ் நடத்தும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, மிகந்த வரவேற்பு உள்ளது. குழந்தைகள் பாதுகாப்புடனும் உற்சாகத்துடனும், அனைத்து போட்டிகளிலும் பங்கேற்றனர். எங்கள் குடியிருப்யே திருவிழா போல் காட்சியளித்தது. அனைவரும், ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூட வாய்ப்பாக இருந்தது.
– கீதா ஸ்ரீதர், 57,
- குடியிருப்போர் நலச்சங்க நிர்வாகி,
‘ஸ்கை சிட்டி’ அப்பார்ட்மென்ட்.
‘தினமலர்’ நாளிதழ் நடத்திய கொண்டாட்ட நிகழ்வில், கோலப்போட்டியில் நான் பங்கேற்றேன். இதற்கு முன் பல இடங்களில் நடந்த கோலப்போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளேன். ஆனால், எங்கள் குடியிருப்பில் பங்கேற்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. குழந்தைகள், இளம் தலைமுறையினர், முதியோர் தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்தன.
– எம்.சாரதா, 47,
- குடியிருப்பு வாசி,
‘ஸ்கை சிட்டி’ அப்பார்ட்மென்ட்.