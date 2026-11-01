நொளம்பூரில் களைகட்டிய ‘தினமலர்’ கார்னிவல் கொண்டாட்டம்! குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை உற்சாக பங்கேற்பு
நொளம்பூரில் களைகட்டிய ‘தினமலர்’ கார்னிவல் கொண்டாட்டம்! குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை உற்சாக பங்கேற்பு
ADDED : நவ 01, 2026 08:26 PM
நொளம்பூர்: ‘தினமலர்’ நாளிதழ் மற்றும் ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ இணைந்து நடத்திய, ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட்’ கொண்டாட்டம், நொளம்பூரில் உள்ள ‘ஜெயின் நக் ஷத்ரா’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இன்று (நவ.,1) களைகட்டியது. இதில், குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் உற்சாகமாகப் பங்கேற்று மகிழ்ந்தனர்.
அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் தனித்தனியாக வசிப்போரை ஒன்றிணைத்து, அவர்களிடையே நட்புறவையும், நல்லிணக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும் வகையில், ‘தினமலர்’ நாளிதழ் சார்பில், ‘கார்னிவல் அப்பார்ட்மென்ட் கொண்டாட்டம்’ நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, நொளம்பூரில் உள்ள ‘ஜெயின் நக் ஷத்ரா’ அடுக்குமாடி குடியிருப்பில், இன்று மாலை துவங்கி இரவு 10:00 மணி வரை கொண்டாட்டம் நடந்தது.
இதில், ஓட்டப்பந்தயம், மெதுவாக சைக்கிள் ஓட்டுதல், மேஜிக் ஷோ, குழந்தைகளின் ஆடை அலங்கார அணிவகுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகளும், பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன.
சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஆர்வத்துடன் பங்கேற்று, தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். தொடர்ந்து நடந்த ஆடல், பாடல் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகளில், குழந்தைகள் உற்சாகமாக நடனமாடி அசத்தினர்.
வழக்கமாக வீடுகளுக்குள் முடங்கிக் கிடக்கும் முதியவர்கள் பலரும், குடியிருப்பின் பொதுவெளியில் ஒன்றுகூடி நிகழ்ச்சிகளை ரசித்து மகிழ்ந்தனர். போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பல்வேறு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த நிகழ்ச்சியை, ‘தினமலர்’ நாளிதழுடன், நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் உள்ள ‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ மருத்துவமனை இணைந்து நடத்தியது. ஹூண்டாய், கோத்தாஸ் காபி உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இணை ஆதரவாளர்களாக செயல்பட்டன.
‘எம்.ஜி.எம்., ஹெல்த் கேர்’ சார்பில், குடியிருப்பில் வசிப்போருக்கு இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. மேலும், பெண்களுக்கு 5,000 ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை, மருத்துவக் கட்டணத்தில், 20 சதவீத சலுகை மற்றும் 10 கி.மீ., துாரம் வரை இலவச ஆம்புலன்ஸ் வசதி உள்ளிட்ட சிறப்புச் சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டன.