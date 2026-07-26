தினமலர் செய்தி எதிரொலி : ஓ.எம்.ஆர்., அணுகு சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்
தினமலர் செய்தி எதிரொலி : ஓ.எம்.ஆர்., அணுகு சாலையில் சீரமைப்பு பணிகள் தொடக்கம்
UPDATED : ஜூலை 25, 2026 10:28 PM
ADDED : ஜூலை 25, 2026 10:23 PM
சென்னை:நம் நாளிதழ் செய்தியை அடுத்து, ஓ.எம்.ஆர்., அணுகு சாலையை ஆய்வு செய்த சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன அதிகாரிகள், ஒப்பந்த நிறுவனம் வாயிலாக, சீரமைப்பு பணிகளை தொடக்கியுள்ளனர்.
ஓ.எம்.ஆரில் இந்திரா நகர் முதல் சிறுசேரி வரை, 20 கி.மீ., நீளத்தில் மெட்ரோ ரயில் பணி நடந்து வருகிறது. பணிமுடிந்த 4 கி.மீ., நீள சாலையை சீரமைப்பதற்காக, சாலை மேம்பாட்டு நிறுவனத்திற்கு, மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், 40 கோடி ரூபாய் வழங்கியது.
நான்கு ஒப்பந்த நிறுவனங்களிடம் ஒப்படைத்து, சாலை புதுப்பிக்கும் பணி நடந்தது.
இந்நிலையில், சிமென்ட் கற்கள் பதித்து அணுகு சாலை மேம்படுத்தப்பட்டது. பணிகள் முடிந்து ஒரு மாதம் கூட ஆகாத நிலையில், சிமென்ட் கற்கள் பெயர்ந்து, அணுகு சாலை மிகவும் மோசமடைந்து, வாகன ஒட்டிகள் விபத்தில் சிக்கினர்.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, சாலை மேம்பாட்டு நிறுவன அதிகாரிகள், நேற்று சாலையை ஆய்வு செய்தனர். தரமில்லாத பொருட்களை கொண்டு பணி செய்ததே, சாலை சேதமடைய காரணம் என்பது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, பணிகளை மேற்கொண்ட ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம், சேதமடைந்து அணுகு சாலை சீரமைக்கும் பணி துவங்கியது. இப்போதாவது, சாலை சீரமைப்பு பணிகளை, தரமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே, அப்பகுதி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.
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