தினமலர் செய்தி எதிரொலி கால்வாயில் தரைப்பால பணி விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
தினமலர் செய்தி எதிரொலி கால்வாயில் தரைப்பால பணி விரைந்து முடிக்க உத்தரவு
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
சூளைமேடு: நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் எதிரொலியாக, சூளைமேடு கண்ணகி தெருவில், விருகம்பாக்கம் கூவம் கால்வாயின் குறுக்கே நடந்து வரும் தரைப்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என, துணை கமிஷனர் கவுசிக் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.
அண்ணா நகர், சூளைமேடு கண்ணகி தெரு வழியாக, விருகம்பாக்கம் கூவம் கால்வாய் செல்கிறது. இப்பகுதியில் சேதமடைந்து இருந்த தரைப்பாலம், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் இடிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, 2.25 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய தரைப்பாலம் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது.
ஆனால், பணிகள் மந்தகதியில் நடப்பதால், அவற்றை விரைந்து முடிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால், மழைக்காலங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது என, நம் நாளிதழில் நேற்று செய்தி வெளியானது.
இதன் எதிரொலியாக, மாநகராட்சியின் மத்திய வட்டார துணை கமிஷனர் கவுசிக், கண்ணகி தெரு தரைப்பால பணிகளை ஆய்வு செய்தார். பணிகளை விரைவுபடுத்தி, விரைவில் முடிக்குமாறு மாநகராட்சி மேம்பால துறை அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், அரும்பாக்கம் தமிழர் வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக செல்லும் விருகம்பாக்கம் கூவம் கால்வாயில் நடைபெற்று வரும் துார்வாரும் பணிகளையும் ஆய்வு செய்தார்.