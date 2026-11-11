மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆசிய செஸ் சென்னை வீராங்கனைக்கு 3 தங்கம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆசிய செஸ் சென்னை வீராங்கனைக்கு 3 தங்கம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
சென்னை: மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஆசிய செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், சென்னையைச் சேர்ந்த வீராங்கனை ஷரோன் ரேச்சல் அபி, மூன்று பிரிவுகளிலும் தங்கப் பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
மத்திய ஆசிய நாடான கிர்கிஸ்தான் தலைநகர் பிஷ்கெக்கில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான 4வது ஆசிய செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி, கடந்த மாதம் 30ம் தேதி தொடங்கியது. கடந்த 7ம் தேதி நிறைவு பெற்றது.
இதில், இந்தியா சார்பில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீராங்கனை ஷரோன் ரேச்சல் அபி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று அசத்தினர்.
‘பிடே’ மாஸ்டர் பட்டம் பெற்றுள்ள ஷரோன் ரேச்சல் அபி, 20 வயதுக்கு உட்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் பெண்கள் பிரிவில், 'ரேபிட், பிளிட்ஸ், கிளாசிக்கல்' என மூன்று வகையான போட்டிகளிலும் பங்கேற்று, முதலிடம் பிடித்து தங்கப் பதக்கங்கள் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
இதே போட்டியில், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மற்றொரு வீராங்கனை துர்காஸ்ரீ மூன்று பிரிவுகளிலும் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்தார். அதேபோல், தமிழக வீரர், வீராங்கனையர் உட்பட இந்திய அணியில் இடம் பெற்ற வீரர்கள், பல்வேறு பிரிவுகளில் தலா ஐந்து தங்கம், ஒரு வெள்ளி, நான்கு வெண்கல பதக்கங்களை வென்று அசத்தினர்.