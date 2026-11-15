‘தியாகராஜா’ நாடகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் அசத்தல்

ADDED : நவ 14, 2026 07:16 PM
சென்னை: மாற்றுத்திறனாளிகள் நிகழ்த்திய ‘தியாகராஜா’ நாடகம், பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது.
குழந்தைகள் தினமான இன்று (நவ.,14), ஓ.எஸ்.அருணின் ‘ஆலப்பனா அறக்கட்டளை’ சார்பில், ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் உள்ள ராஜரத்தினம் அரங்கில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நிகழ்ச்சி, இன்று நடந்தது.
இதில், ‘தியாகராஜா’ என்ற தலைப்பில் மாற்றுத்திறனாளிகள் நிகழ்த்திய நடனமும், நாடகமும், பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது.
தொடர்ந்து, பார்வை திறன் குறைபாடுடைய கலைஞர் காமாட்சியின் கர்நாடகா இசை கச்சேரியும், ‘ஆட்டிசம்’ பாதிக்கப்பட்ட ஆதித்யா மோகனின் கர்நாடக குரலிசை பாடலும், அனைவரையும் ரசிக்க வைத்தது. தொடர்ந்து, திரைப்பட பாடல்களின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இந்நிகழ்ச்சியில், திரைப்பட பின்னணி பாடகர்கள் உன்னி கிருஷ்ணன், நித்யஸ்ரீ மகாதேவன், இசையமைப்பாளர் சிற்பி, கவிதாலயா நிறுவனத்தின் இயக்குனர் புஷ்பா கந்தசாமி மட்டுமின்றி, முதியோர் இல்லத்திலிருந்தும், குழந்தைகள் காப்பகத்திலிருந்தும் ஏராளாமானோர் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும், இலவசமாக அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டது.