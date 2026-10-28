/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மாநகராட்சி மண்டலங்களில் பேரிடர் கட்டுப்பாட்டு அறை
UPDATED : அக் 27, 2026 06:57 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:54 PM
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சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் 15 மண்டலங்களிலும், வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கையாக, பேரிடர் கால கட்டுப்பாட்டு அறைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மழைக்காலத்தை முன்னிட்டு கூவம் ஆறு, கால்வாய்கள் மற்றும் மழைநீர் வடிகால்கள் துார்வாரப்பட்டுள்ளன. இந்த கட்டுப்பாட்டு அறைகள் மூலம், முக்கிய சாலைகள் மற்றும் சுரங்கப்பாதைகளில் மழைநீர் தேங்குவது கண்காணிக்கப்படும்.
இதுகுறித்து, தேனாம்பேட்டை மண்டல அதிகாரி கூறுகையில், ‘கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மூலம், கால்வாய்களின் நீரோட்டம் கண்காணிக்கப்படும். நீரோட்டம் அதிகமாகி, குடியிருப்புகளுக்கு எச்சரிக்கை விட வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஒவ்வொரு கட்டுப்பாட்டு அறையிலும், நான்கு பேர் பணியில் உள்ளனர்’ என்றார்.