அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க கொட்டிய கழிவுகள் அகற்றம்

PUBLISHED ON : அக் 29, 2026 12:25 AM
வேளச்சேரி: வேளச்சேரியில், அரசு இடத்தை ஆக்கிரமிக்கும் நோக்கில் கொட்டப்பட்ட, கட்டட கழிவுகள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.
வேளச்சேரி- – தரமணி ரயில்வே சாலையை ஒட்டி, 200 ஏக்கருக்கு மேல் அரசு நிலம் உள்ளது. இது, வேளச்சேரி, சோழிங்கநல்லுார் ஆகிய தாலுகா எல்லைக்குள் வருவதால், போலி ஆவணம் தயாரித்து, நிலங்கள் கூறு போட்டு ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன. இதுவரை 10 ஏக்கர் இடம் மீட்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், மீண்டும் ஆக்கிரமிக்கப்படாதவாறு வேலி அமைக்கப்படவில்லை. இதனால் மீட்கப்பட்ட இடங்கள், தொடர்ந்து ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன. கடந்தாண்டு மீட்கப்பட்ட, 5 கிரவுண்ட் நிலத்தின், ஒரு பகுதி மீண்டும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது.
இதற்காக, லாரிகளில் கட்டட கழிவுகள் கொண்டு வந்து கொட்டி சமப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது. இதை தடுக்க முயன்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகளை, ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் மிரட்டி துரத்தியடித்தனர்.
இது குறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று முன்தினம் படத்துடன் செய்தி வெளியானது.
இதையடுத்து மாநகராட்சி சார்பில், ஆக்கிரமிப்பாளர், லாரி உரிமையாளர் மீது போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டன. இதனால், லாரி உரிமையாளர் கொட்டிய கழிவுகளை அள்ளி செல்வதாக உறுதி அளித்தார். இதற்கான பணி நேற்று தொடங்கியது. அரசு நிலத்தை ஆக்கிரமித்த நபர் மீது, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க போலீசார் முடிவு செய்துள்ளனர்.