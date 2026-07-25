கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தில் 2 கைதிகளுக்குள் தகராறு: ஒருவர் பலி
கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தில் 2 கைதிகளுக்குள் தகராறு: ஒருவர் பலி
ADDED : ஜூலை 25, 2026 03:00 AM
கீழ்ப்பாக்கம்: அரசு மனநல காப்பகத்தில் இரு கைதிகளிடையே ஏற்பட்ட தகராறில், பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த ஜாகீர், 27 என்பவர் உயிரிழந்தார்.
சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மனநல காப்பகத்தில், 750க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். அதேபோல சிறைகளில் விசாரணை கைதிகளாகவும், தண்டனை கைதிகளாகவும் உள்ளவர்களில், யாருக்காவது மன நல பாதிப்பு ஏற்பட்டால், அவர்கள் இங்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பப்படுகின்றனர்.
அந்தவகையில், கோவை மாவட்டம், ஆழியார் பூங்காவில் படுத்து துாங்குவதில் ஏற்பட்ட தகராறில், முதியவர் ஒருவரை கொலை செய்த, பொள்ளாச்சியைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜாகீர், 27 என்பவர், இங்கு அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
அதேபோல, தாயை கொன்ற வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டட, தென்காசி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அரவிந்த்சாமி, 19 என்பவரும், மனநல பாதிப்பிற்கு சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த 20ம் தேதி, இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
இதில், அரவிந்த்சாமி கையால் தாக்கியதில் ஜாகீரின் தலை மற்றும் முகத்தில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, சிகிச்சைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு ஜாகீர் உயிரிழந்தார்; தலைமைச் செயலக குடியிருப்பு போலீசார் விசாரித்தனர்.
இதில், மனநல காப்பகத்தில் கழிப்பறையை பயன்படுத்துவதில், ஜாகீருக்கும், அரவிந்த்சாமிக்கும் கடந்த 20ம் தேதி தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் ஏற்பட்ட மோதலில், ஜாகீரை கீழே தள்ளிய அரவிந்த்சாமி, சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார்.இதில் காயமடைந்த ஜாகீர் மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது.
தற்போது அரவிந்த்சாமி சிறையில் இருப்பதால், அவர் மீது கூடுதலாக ஒரு கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.