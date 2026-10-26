/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பெற்றோரிடையே தகராறு 16 வயது மகள் தற்கொலை
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
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வியாசர்பாடி: பெற்றோர் சண்டையிட்டதால் மன உளைச்சலில் இருந்த 16 வயது சிறுமி, வீட்டின் படுக்கையறையில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வியாசர்பாடி, எம்.எம்.கார்டன் பகுதியைச் சேர்ந்த தம்பதி நாராயணன், 41, – எழில், 38. இவரது மகள் காவ்யா, 16.
தம்பதி இடையே, அடிக்கடி சண்டை நடந்து வந்துள்ளது. நேற்று (அக்.,24), இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் கோபித்து கொண்ட எழில், 14 வயது மகன் சுபாஷுடன், அவரது தாய் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார்.
இதனால் மன உளைச்சல் அடைந்த காவ்யா, வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில், துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
தகவலறிந்து சென்ற வியாசர்பாடி போலீசார், காவ்யாவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.