வும்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸில் ‘டிவைன் தீபாவளி’ சிறப்பு சலுகை
வும்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸில் ‘டிவைன் தீபாவளி’ சிறப்பு சலுகை
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:14 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, பிரபல நகை நிறுவ னமான வி.பி.ஜே., எனும் வும்மிடி பங்காரு ஜுவல்லர்ஸ், வாடிக்கையாளர்களுக்காக ‘டிவைன் தீபாவளி’ என்ற சிறப்பு திருவிழா சலுகையை அறிவித்துள்ளது.
நவ., 8ம் தேதி வரை தங்கம், வைரம், பிளாட்டினம், நவரத்தினங்கள் பதித்த நகைகள் மற்றும் வெள்ளி பொருட்களுக்கு செய்கூலி மற்றும் மதிப்பு கூட்டுதலில், 20 சதவீதம் தள்ளுபடியும், வெள்ளி நகைகளுக்கு, 10 சதவீதம் தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், பழைய தங்கத்தை மாற்றும்போது, ஒரு கிராமுக்கு கூடுதலாக, 125 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, வி.பி.ஜே.,யின் நிர்வாக பங்குதாரர் அமரேந்திரன் வும்மிடி கூறுகையில், ‘‘தீபா வளி நகை வாங்குவதற்கு முக்கியமான காலகட்டம். எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு நகை தொகுப்புகளில் கூடு தல் மதிப்பை பெறும் வகையில், இந்த சலுகையை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளோம். அனைத்து வகை நகைகளின் பரந்த தேர்வுகளை வழங்கி, பண்டிகை கால கொள்முதலை மேலும் பயனுள்ளதாக மாற்றுவதே எங்கள் நோக்கம்,’’ என்றார்.
மற்றொரு பங்குதாரரான ஜிதேந்திரா வும்மிடி கூறுகையில், ‘‘நகைகள் ஒரு நிகழ்வுக்கான அணிகலன்களாக மட்டும் அல்லாமல், குடும்ப நினைவுகள், கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் பாரம்பரியத்தின் ஓர் அங்கமாகவும், தலைமுறை, தலைமுறையாக தொடர்கின்றன. 126 ஆண்டுகால அனுபவம் அடிப்படையில் பாரம்பரிய, சமகால விருப்பங்களின் அடிப்படையில் வடிவமைப்புகளை உருவாக்குகிறோம்,’’ என்றார்.