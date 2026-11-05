தீபாவளி பண்டிகை: பாதுகாப்பு பணியில் 18,000 போலீசார்
தீபாவளி பண்டிகை: பாதுகாப்பு பணியில் 18,000 போலீசார்
UPDATED : நவ 04, 2026 04:35 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:33 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், இனிப்பு வகைகள் வாங்குவதற்காக மக்கள் குவிவர். அவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் வைத்து, கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்தி, குற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள, சென்னை முழுதும் 18,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள்:
* மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் சட்டம் – ஒழுங்கு, குற்றப்பிரிவு, போக்குவரத்து, ஆயுதப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்பு காவல் படை மற்றும் ஊர்க்காவல் படை வீரர்கள் என, 18,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
* வணிக நிறுவனங்கள் அதிகம் உள்ள, தி.நகர், வண்ணாரப்பேட்டை, புரசைவாக்கம், பூக்கடை, கோயம்பேடு, அண்ணாநகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிறப்பு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
* அந்தவகையில், 25 இடங்களில் தற்காலிக கண்காணிப்பு கோபுரங்கள் அமைக்கப்பட்டு, போலீசார் சுழற்சி முறையில் கண்காணித்து வருகின்றனர். மேலும், 37 பைனாகுலர் வாயிலாக கண்காணித்து, குற்றச் செயல்கள் நடவாமல் தடுத்து வருகின்றனர்.
* அதேபோல, 12 தற்காலிக காவல் கட்டுப்பாட்டறைகள் மற்றும் 37 தற்காலிக உதவி மையங்கள், 10 மினி கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டு அறைகள் அமைத்து, குற்றவாளிகள் நடமாட்டம் கண்காணித்தும், கூட்டத்தில் காணாமல் போகும் சிறுவர்களை, கண்டறிந்து உரியர்களிடம் ஒப்படைக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
* தி.நகர், புனிததோமையர்மலை, வண்ணாரப்பேட்டை, மயிலாப்பூர், கீழ்ப்பாக்கம், திருவல்லிக்கேணி பகுதிகளில், கூடுதலாக 205 தற்காலிக கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி, நடப்பு நிகழ்வுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
* எல்.இ.டி., திரையின் வாயிலாக பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மேலும், போலீசார், ஒலிபெருக்கிகள் வாயிலாக அறிவுரைகள் வழங்குகின்றனர்.
* பிரதான பகுதிகளில் ட்ரோன் கேமராக்கள், ரோந்து போலீசார், சாதாரண உடையில் ஆண் மற்றும் மகளிர் போலீசார் வாயிலாக நிகழ்வுகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
* வணிக நிறுவனங்கள் நிறைந்த பகுதியில், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாதபடி சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
* பெண்களின் கழுத்தில் உள்ள நகைகள் திருடப்படாமல் இருக்க, கழுத்தை சுற்றி துணிகளை கவசமாக கட்டிக் கொள்ள துணி கவசங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.
* முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களில், மருத்துவ குழுவினர்கள் அடங்கிய, 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் மற்றும் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு வீரர்களுடன் தீயணைப்பு வாகனங்கள் தயார் நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபாவளி பண்டிகையன்று காலை 6:00மணி முதல் 7:00 மணி வரையிலும், இரவு, 7:00 மணி முதல் 8:00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுக்கள் வெடித்து பாதுகாப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என, சென்னை காவல் துறையினர் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.