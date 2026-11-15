‘லேடீஸ் ஸ்பெஷல்’ இதழ் தீபாவளி மலர் வெளியீடு

UPDATED : நவ 14, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:48 PM
‘லேடீஸ் ஸ்பெஷல்’ மாத இதழின் ‘தீபாவளி மலர் – 2026’ வெளியீடு மற்றும் படைப்பாளர்களுக்கு பாராட்டு, கோட்டூர்புரம் அண்ணா நுாலகத்தில் சமீபத்தில் நடந்தது.
இந்நிகழ்வில் பங்கேற்றோரில் உட்கார்ந்திருப்போர், இடமிருந்து: எழுத்தாளர் உஷா சுப்பிரமணியன், ‘லேடீஸ் ஸ்பெஷல்’ ஆசிரியர் கிரிஜா ராகவன், முன்னாள் தேர்தல் கமிஷனர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, எழுத்தாளர் ரமணன். நின்றிருப்போர், இடமிருந்து: எழுத்தாளர் சித்ரூபன், ‘குருகுலா’ நிறுவனர் ஸ்ரீராம் ராகவன், ஜோதிடர் நித்யா, ஓவியர் செந்தமிழ், எழுத்தாளர் ஷ்யாமா சுவாமிநாதன், ‘அமுதசுரபி’ ஆசிரியர் திருப்பூர் கிருஷ்ணன், எழுத்தாளர்கள் ஜெயராமன் ரகுநாதன், மாலன், ஓவியர் பிள்ளை, எழுத்தாளர்கள் காலச்சக்கரம் நரசிம்மன், தேவிபாலா, பாஸ்கரன், நாடக எழுத்தாளர் நாணு, கவிஞர் தயாளன் வெங்கடாசலம், எழுத்தாளர்கள் டில்லி ரேவதி விஸ்வநாத், செல்லம் சேகர், பத்மினி பட்டாபிராமன், ரேவதி பாலு.