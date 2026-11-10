/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கோயம்பேடு சந்தையில் தீபாவளி பூ விற்பனை ‘ஜோர்’
ADDED : நவ 07, 2026 06:21 PM
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கோயம்பேடு: தீபாவளியை முன்னிட்டு, கோயம்பேடு சந்தையில் பூ விற்பனை ஜோராக நடைபெற்றது.
தீபாவளி பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், நேற்று கோயம்படு பூ சந்தையில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது.
இதையடுத்து, ஒரு கிலோ சாமந்தி -30 ரூபாயில் இருந்து 100 ரூபாய்க்கும்; மல்லி பூ -1,000 ரூபாயில் இருந்து- 1,400 ரூபாய்க்கும்; முல்லை -900 ரூபாயில் இருந்து- 1,000 ரூபாய்க்கும், ஜாதி பூ- 600 ரூபாயில் இருந்து- 750 ரூபாய்க்கும்; கனகாம்பரம் -800 ரூபாயில் இருந்து- 1,000 ரூபாக்கும் விற்பனையானது.