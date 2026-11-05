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திருச்சி, திருநெல்வேலி, மானாமதுரைக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

திருச்சி, திருநெல்வேலி, மானாமதுரைக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

ADDED : நவ 04, 2026 05:51 PM

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ADDED : நவ 04, 2026 05:51 PM

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சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, எழும்பூர் – திருச்சி உட்பட ஐந்து முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

★ தாம்பரத்தில் இருந்து, நாளை மாலை 5:30 மணிக்கு புறப்படும் முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 3:45 மணிக்கு மானாமதுரை செல்லும். மானாமதுரையில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி காலை 6:30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அதே நாளில் மாலை 3:45 மணிக்கு தாம்பரம் வரும்

★ தாம்பரத்தில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி மாலை 4:35 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 1:45 மணிக்கு மானாமதுரை செல்லும். மானாமதுரையில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 10:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 8:30 மணிக்கு தாம்பரம் வரும்

★ எழும்பூரில் இருந்து, நாளை மாலை 6:30 மணிக்கு புறப்படும் முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 4:45 மணிக்கு திருச்சி செல்லும்

★ திருச்சியில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி காலை 5:50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அதே நாளில் காலை 11:30 மணிக்கு திருச்சி செல்லும்

★ எழும்பூரில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 4:45 மணிக்கு திருச்சிக்கு செல்லும். திருச்சியில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 10:45 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 6:50 மணிக்கு திருச்சிக்கு செல்லும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

‘ஏசி’ சிறப்பு ரயில்


தாம்பரத்தில் இருந்து நாளை இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்படும் ‘ஏசி’ சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 9:20 மணிக்கு திருநெல்வேலிக்கு செல்லும். திருநெல்வேலியில் இருந்து வரும் 9ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 9:00 மணிக்கு தாம்பரம் வரும். இந்த சிறப்பு ரயில்களில், இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்கும்.



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