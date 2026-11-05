திருச்சி, திருநெல்வேலி, மானாமதுரைக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
திருச்சி, திருநெல்வேலி, மானாமதுரைக்கு தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 05:51 PM
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, எழும்பூர் – திருச்சி உட்பட ஐந்து முன்பதிவில்லா சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
★ தாம்பரத்தில் இருந்து, நாளை மாலை 5:30 மணிக்கு புறப்படும் முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 3:45 மணிக்கு மானாமதுரை செல்லும். மானாமதுரையில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி காலை 6:30 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அதே நாளில் மாலை 3:45 மணிக்கு தாம்பரம் வரும்
★ தாம்பரத்தில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி மாலை 4:35 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் அதிகாலை 1:45 மணிக்கு மானாமதுரை செல்லும். மானாமதுரையில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 10:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 8:30 மணிக்கு தாம்பரம் வரும்
★ எழும்பூரில் இருந்து, நாளை மாலை 6:30 மணிக்கு புறப்படும் முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில், மறுநாள் காலை 4:45 மணிக்கு திருச்சி செல்லும்
★ திருச்சியில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி காலை 5:50 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், அதே நாளில் காலை 11:30 மணிக்கு திருச்சி செல்லும்
★ எழும்பூரில் இருந்து, வரும் 7ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 4:45 மணிக்கு திருச்சிக்கு செல்லும். திருச்சியில் இருந்து, வரும் 9ம் தேதி இரவு 10:45 மணிக்கு புறப்படும் ரயில், மறுநாள் காலை 6:50 மணிக்கு திருச்சிக்கு செல்லும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.