தீபாவளி சீட்டு நடத்தி மோசடி ரூ.10 லட்சம் சுருட்டியோருக்கு வலை
தீபாவளி சீட்டு நடத்தி மோசடி ரூ.10 லட்சம் சுருட்டியோருக்கு வலை
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 10:44 PM
கொடுங்கையூர்: தீபாவளி சீட்டு நடத்தி, 10.20 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக, எருக்கஞ்சேரி நபர்கள் மீது புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
வியாசர்பாடி, சாமந்திப்பூ காலனியைச் சேர்ந்தவர் ராஜ்குமார், 36. இவர், கொடுங்கையூர் போலீசில் அளித்த புகார்:
கொடுங்கையூர், எருக்கஞ்சேரி, டி.வி.கே., இரண்டாவது இணைப்புச் சாலையில் தண்ணீர் கேன் சப்ளை செய்து வரும் தங்கராஜ், சதீஷ்குமார், பிரியங்கா, ஷோபனா ஆகியோர் தீபாவளி சீட்டு நடத்தினர். மாதம் 1,250 ரூபாய் வீதம், 12 மாதங்கள் செலுத்தினால், 13 ஆயிரத்து 750 ரூபாய் மற்றும் வீட்டுக்குத் தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் வழங்குவதாகக் கூறினர்.
இதை நம்பி என்னையும் சேர்த்து 70 பேர், மொத்தம் 10.20 லட்சம் ரூபாய் செலுத் தினோம். ஆனால், பணத்தையும் மளிகைப் பொருட்களையும் வழங்காமல், தண்ணீர் சப்ளை நிறுவனத்தை மூடிவிட்டனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கொடுங்கையூர் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.