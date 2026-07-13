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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ பெண் போலீசை காதல் வலையில் வீழ்த்தி 97 சவரன் நகைகள், ரூ.42 லட்சம் மோசடி தி.மு.க., பிரமுகர் கைது

பெண் போலீசை காதல் வலையில் வீழ்த்தி 97 சவரன் நகைகள், ரூ.42 லட்சம் மோசடி தி.மு.க., பிரமுகர் கைது

பெண் போலீசை காதல் வலையில் வீழ்த்தி 97 சவரன் நகைகள், ரூ.42 லட்சம் மோசடி தி.மு.க., பிரமுகர் கைது

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:37 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:37 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:40 PM

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ராயபுரம்: கணவரை இழந்த பெண் போலீசை, திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி 97 சவரன் நகைகள், 42 லட்சம் ரூபாய் மற்றும் கார், பைக் வாங்கி மோசடி செய்த, தி.மு.க., பிரமுகர் கைது செய்யப்பட்டார்.

வேலுாரைச் சேர்ந்தவர், 41 வயதுடைய பெண். இவர், பொன்னேரி காவல் நிலையத்தில் போலீசாக பணியாற்றி வருகிறார். கடந்த 2014ல் திருமணமாகி இரு குழந்தைகள் உள்ளனர். இவரது கணவர், 2016ல் நடந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார்.

இதன்பின், 2024ல் சாத்தாங்காடு காவல் நிலையத்தில், குற்றப்பிரிவில் பணியாற்றியபோது, தி.மு.க., பிரமுகரான திருவொற்றியூர், காந்தி நகர் 1வது தெருவைச் சேர்ந்த அப்பு என்கிற சிவராமன், 41, அறிமுகமானார்.

இவர் மீது ஐந்து வழக்குகள் உள்ளன. இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்துக்கு வந்து செல்லும்போது, அப்பெண் போலீசிடம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இது நாளடைவில் காதலாக மாறியது. அப்போது சிவராமன், தனக்கு திருமணமாகி மனைவி மற்றும் மூன்று குழந்தைகள் இருப்பதாகவும், மனைவிக்கு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார். மனைவியை விவாகரத்து செய்த பின், பெண் போலீசை திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார்.

இதை நம்பிய அவர், பழைய வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள காவலர் குடியிருப்பில், ஆறு மாதங்களாக கணவன், மனைவியாக வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

அப்போது, தன்னிடமிருந்த, 97 சவரன் நகைகள், டைமண்ட் கம்மல், 42.70 லட்சம் ரூபாயை சிவராமனிடம் கொடுத்துள்ளார். மேலும், தவணை முறையில், 'ஸ்கார்பியோʼ கார், ராயல் என்பீல்டுʼ புல்லட் வாங்கி தந்துள்ளார். ஆனால், சிவராமன் திருமணம் செய்யாமல் அலைக்கழித்து வந்துள்ளார்.

தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த அப்பெண், மோசடியில் தொடர்புடைய சிவராமன் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிடக்கோரி, மே 15ம் தேதி ஜார்ஜ் டவுன் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். விசாரித்த நீதிமன்றம், ஜூன் 6ம் தேதி வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்தது.

இதையடுத்து ராயபுரம் போலீசார், வழக்கு பதிந்து தலைமறைவாக இருந்து வந்த சிவராமனை கைது செய்து, விசாரித்து வருகின்றன்ர.

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