நகராட்சி நிர்வாகத்துறை முறைகேடு வழக்கு: தி.மு.க., 'மாஜி' நேரு மீது வழக்கு பதிய அனுமதி
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை முறைகேடு வழக்கு: தி.மு.க., 'மாஜி' நேரு மீது வழக்கு பதிய அனுமதி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:09 PM
சென்னை: 'நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில், 2,538 அதிகாரிகள் நியமன முறைகேடு தொடர்பாக, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த மட்டுமே உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது; யாரையும் குற்றவாளி என தீர்மானிக்கவில்லை' என்று கூறிய சென்னை உயர் நீதிமன்றம், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் நேருவின் மறு ஆய்வு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில், 2024- - 25ம் ஆண்டுகளில் உதவி, இளநிலை பொறியாளர் உள்ளிட்ட 2,538 பணி நியமனங்களுக்கு, 634 கோடி ரூபாய் லஞ்சமாக பெறப்பட்டு உள்ளது. இது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யக்கோரி, கடந்த ஆண்டு அக்., 27ல், தமிழக டி.ஜி.பி.,க்கு அமலாக்கத்துறை கடிதம் அனுப்பியது.
இதன் அடிப்படையில், டி.ஜி.பி., வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி மதுரையைச் சேர்ந்த ஆதிநாராயணன் என்பவரும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்யும்படி அ.தி.மு.க., - எம்.பி., இன்பதுரையும், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியே மனு தாக்கல் செய்தனர்.
இதை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், 'அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை உடனே வழக்குப்பதிவு செய்து, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, கடந்த பிப்ரவரியில் உத்தரவு பிறப்பித்தது.
நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்தும், வழக்குப்பதிவு செய்யாத லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, இன்பதுரை சார்பில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதேபோல, பணி நியமன முறைகேடு தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்யும் உத்தரவை மறு ஆய்வு செய்யக்கோரி, நேரு மற்றும் முந்தைய தி.மு.க., அரசு தரப்பிலும் மறு ஆய்வு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்குகளை, தலைமை நீதிபதிகள் எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு விசாரித்தது. தலைமை நீதிபதி அடங்கிய அமர்வு நேற்று பிறப்பித்த உத்தரவு:
ஆட்சி மாற்றத்தின் காரணமாக, முந்தைய அரசு எடுத்த முடிவை, அடுத்து வந்த அரசு மாற்றிக்கொள்வது சட்ட விரோதமானது என்ற நேரு தரப்பு வாதம் ஏற்புடையதல்ல. வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்த மட்டுமே நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது; யாரையும் குற்றவாளி என்று தீர்மானிக்கவில்லை.
புலன் விசாரணையின் போது, நீதிமன்ற விசாரணையின் போது, நேரு தரப்பில் அவரது வாதங்களை முன்வைக்க அனைத்து வாய்ப்புகளும் உள்ளன. புலன் விசாரணை நிலையில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் தரப்பை கேட்க வேண்டியதில்லை என, உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் தீர்ப்பு அளித்துள்ளது.
எனவே, நேருவின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. இதேபோல, இந்த வழக்கில் உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில் ஏற்கனவே வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளதால், அ.தி.மு.க., - எம்.பி., இன்பதுரை தாக்கல் செய்த நீதிமன்ற வழக்கும் முடித்து வைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.