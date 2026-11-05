/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரேஷன் கடைக்கு பெயர் வைப்பதில் தி.மு.க., – த.வெ.க.,வினர் தகராறு
ரேஷன் கடைக்கு பெயர் வைப்பதில் தி.மு.க., – த.வெ.க.,வினர் தகராறு
ரேஷன் கடைக்கு பெயர் வைப்பதில் தி.மு.க., – த.வெ.க.,வினர் தகராறு
ADDED : நவ 04, 2026 06:54 PM
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கோவிலம்பாக்கம்: கோவிலம்பாக்கம், எஸ்.கொளத்துார் பிரதான சாலையில், முன்னாள் தி.மு.க., -– எம்.எல்.ஏ., அரவிந்த் ரமேஷ், தன் மேம்பாட்டு நிதி 13.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில், புதிதாக ரேஷன் கடை கட்டப்பட்டது.
கட்டட பணி இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், அதன் முகப்பில் அவரது பெயர் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., சரவணனின் ஆதரவாளர்கள், நேற்று (நவ.,3) மாலை அங்கு திரண்டு, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., பெயரை அகற்ற வேண்டும் என கூறினர். அங்கு வந்த தி.மு.க.,வினர், இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதனால், இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
மேடவாக்கம் போலீசார் வந்து, இரு தரப்பினரிடமும் சமரச பேச்சு நடத்தி அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் அப்பகுதியில், இரண்டு மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.